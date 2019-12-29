Суд признал административную ответственность за нарушение требований маркировки.

ФБК впервые оштрафовали на 500 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента. Об этом сообщили в пресс-службе Симоновского суда Москвы журналистам "Интерфакса".

ФБК признали виновным в административном нарушении части 2 статьи 19.34 КоАП РФ. В Роскомнадзоре ранее составлено 4 протокола в отношении руководства организации. Директора ФБК обвиняют в несоблюдении порядка деятельности организации-иноагента. Маркировка должна была наноситься на публикации, которые ФБК выкладывает в своем аккаунте в социальной сети Instagram. Глава ФБК Иван Жданов заявил, что не согласен с решением судебной инстанции и будет его обжаловать.

Все доказательства были получены вне контрольных процедур Роскомнадзора добавил фигурант расследования

Напомним, что с 9 октября 2019 года Минюст РФ включил НКО ФБК в список иноагентов. Поводом стали деньги, полученные на счет организации из Испании и США. Общая сумма составила более 140 тысяч рублей. В НКО отрицают иностранное финансирование.

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