Кремль не занимается счетами граждан России.

Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о блокировке счетов Навального и Жданова. Чиновник пояснил, что Кремль не занимается банковскими счетами граждан РФ. Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос журналистов о причинах блокировки.

Это не к нам вопрос объяснил Песков

Ранее стало известно, что что родственники оппозиционеров не получить средства. На счетах значится задолженность в 75 млн рублей. Именно такая сумма фигурирует в расследовании против Фонда борьбы с коррупцией. Напомним, что Жданов является руководителем в ФБК.

Ранее ФБК: семья Мишустина владеет недвижимостью почти на 2,8 млрд рублей.

Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News