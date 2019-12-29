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Семьям Навального и Жданова заблокировали банковские счета

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На них числится задолженность в 75 млн рублей.

Семьям Алексея Навального и Ивана Жданова заблокировали банковские счета. Об этом оппозиционер Навальный сообщил на собственном сайте. Он рассказал, что деньги не может получить его жена Юлия, родители, а также его дети. Эта же ситуация произошла с женой и отцом директора Фонда борьбы с коррупцией.

На счетах указана задолженность в размере 75 млн рублей. Такая же сумма фигурирует в деле об отмывании средств в ФБК. Кроме этого, против Навального подал иск Олег Дерипаска, чьи требования неизвестны. В судебном заявлении истец указан как "Дерипаско Олег Владимирович". 

Ранее ФБК нашёл в Нью-Йорке квартиру, оформленную на зятя Мишустина.

Видео: Instagram/navalny

Теги: алексей навальный, банковский счет, иван жданов, фбк
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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