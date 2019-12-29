Семьям Навального и Жданова заблокировали банковские счета

На них числится задолженность в 75 млн рублей.

Семьям Алексея Навального и Ивана Жданова заблокировали банковские счета. Об этом оппозиционер Навальный сообщил на собственном сайте. Он рассказал, что деньги не может получить его жена Юлия, родители, а также его дети. Эта же ситуация произошла с женой и отцом директора Фонда борьбы с коррупцией.

На счетах указана задолженность в размере 75 млн рублей. Такая же сумма фигурирует в деле об отмывании средств в ФБК. Кроме этого, против Навального подал иск Олег Дерипаска, чьи требования неизвестны. В судебном заявлении истец указан как "Дерипаско Олег Владимирович".

Ранее ФБК нашёл в Нью-Йорке квартиру, оформленную на зятя Мишустина.

Видео: Instagram/navalny