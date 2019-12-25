Россияне стали чаще отказываться от банковских счетов в пользу наличных

Соцопрос проводился по заказу государственного финансового регулятора.

На российской территории наличные денежные средства стали самым популярным способом хранения денег у граждан страны за сентябрь 2026 года. Соответствующими статистическими данными с общественностью поделились журналисты из газеты "Известия". В СМИ сослались на данные социологического опроса "инФОМ", проведенного по заказу Центрального банка страны. В исследовании говорится о том, что банковские счета выбрали только 37 процентов опрошенных граждан. Год назад у местного населения больше пользовались спросом кредитные организации. В сентябре прошлого года их выбрали 43 процентов респондентов.

Аксаков назвал дату появления банкоматов для обналичивания цифрового рубля.

Фото: Piter.tv