ФБК нашёл в Нью-Йорке квартиру, оформленную на зятя Мишустина

Её купили, когда Мишустин возглавлял ФНС

"Фонд борьбы с коррупцией" нашёл в Нью-Йорке квартиру, оформленную на зятя Мишустина. Об этом сообщает радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на Алексея Навального.

Политик отметил, что факт родства Удодова с Мишустиным стал известен из интервью того "Известиям".

Навальный говорит, что квартиру купили, когда Мишустин руководил налоговой службой России. Также он считает, что в этот период из бюджета ФНС "были похищены сотни миллионов долларов".

- Юридический факт заключается в том, что один из фигурантов "дела Магнитского" приобрел в Нью-Йорке в определенном доме несколько квартир стоимостью несколько миллионов долларов, и сейчас мы видим, что в тоже время, в этом же доме соседнюю квартиру покупал бизнесмен Удодов. То есть, в то время, когда Мишустин возглавлял налоговую службу, из налоговой были похищены сотни миллионов долларов, а потом его зять, которого неоднократно обвиняли в участии в этих схемах, покупает квартиры в Нью-Йорке в доме вместе с человеком, который, и это доказано судом, участвовал в "деле Магнитского". Мы прямо обвиняем сейчас в том, что Мишустин, будучи главой налоговой службы, участвовал в "деле Магнитского", и его семья из этого дела получила выгоду в размере десятков миллионов долларов, - заявил Навальный.

Ранее ФБК заявлял, что семья Мишустина владеет недвижимостью почти на 2,8 млрд рублей.

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