Оппозиционер Навальный провел собственное расследование.

ФБК: семья Мишустина владеет недвижимостью почти на 2,8 млрд рублей. Алексей Навальный заявил, что семья премьера страны имеет дорогостоящую рыночную недвижимость. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на информацию от оппозиционера.

Крупнейшим объектом является земельный участок в поселке Николина Гора на Рублевском шоссе. Его размер достигает 2,6 га, а цена - в 1,5 млрд рублей. Часть участка ранее указывалась в декларациях Мишустина. Там располагается коттедж, который также записан на несовершеннолетних детей чиновника. Сейчас в выписках Росреестра вместо детей значится, что собственностью владеет РФ. По данным "Открытых медиа", соседние участки ранее были записаны на фамилию отца Мишустина, а также его сестру. Последняя получила землю по договору дарения от бизнесмена Удодова. Сейчас там правообладателем также числится Российская Федерация.

Ранее Piter.tv писал о том, что Мишустин утвердил состав штаба по борьбе с коронавирусом.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

