Мишустин утвердил состав штаба по борьбе с коронавирусом

Контролировать процесс будет Татьяна Голикова.

Михаил Мишустин утвердил состав штаба по борьбе с новым коронавирусом. Председателем группы назначена вице-премьер Татьяна Голикова. Информация об этом размещена на сайте правительства России.

В состав членов попали глава Роспотребнадзора, замминистра МВД, глава МЧС, гендиректор "Аэрофлота". Стоит выделить также главу Минздрава и главу Федеральной службы по ветеринарному контролю. В списке значится заместитель руководителя правительства Левин, замминистра иностранных дел Мурашко, министры транспорта, гражданской обороны. В общей сложности ответственность разделена между 12 участниками.

Ранее Piter.tv писал о том, что Мишустин распределил обязанности между заместителями.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

