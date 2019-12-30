Девять вице-премьеров получили официальные обязанности.

Михаил Мишустин распределил обязанности между заместителями. Каждому из девяти замов дали указания по тому, каким федеральным органам они дают поручения. Им также объяснили, работу каких министерств и ведомств они координируют. Документ устанавливает порядок подмены вице-премьеров в период их временного отсутствия.

Белоусов управляет деятельностью Минэкономразвития и Минтранса. Виктория Абрамченко - Минсельхозом и Минприроды, Юрий Борисов - Минпромторга и Минэнерго. Татьяна Голикова - Минздравом, Минобрнауки, Минпросвещения и Минтрудом. Марат Хуснуллин - Минстроем, Дмитрий Чернышенко - Минкультуры, Минспортом, Минсвязью,. А Минвостокразвития передали Юрию Трутневу.

Под каждым министерством также находятся ряд ведомств. Однако такие институты как МВД, МЧС, МИД, Минобороны и Минюст подчинены напрямую Владимиру Путину. Также исключением является Минфин. Обязанность его координации не ложится ни на одного вице-премьера России.

Ранее Piter.tv писал о том, что Мишустин назначил главу "Российского экологического оператора".