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Мишустин назначил главу "Российского экологического оператора"
Сегодня, 8:19
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lesjasap

Мишустин назначил главу "Российского экологического оператора"

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Место получил Илья Гудков.

Михаил Мишустин назначил главу "Российского экологического оператора". Должность получил Илья Гудков. Чиновник будет занимать пост в течение трех лет. Соответствующее распоряжение опубликовано на правительственном портале.

Ранее место занимал Денис Буцаев. Однако его досрочно отправил в отставку Дмитрий Медведев в ноябре 2019 года. Сама компания "РЭО" создана благодаря указу президента РФ с апреля прошлого года. Она занимается формированием комплексной система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Ранее Piter.tv писал о том, что РЭО предложил наказывать бизнес за отказ от заключения договоров на вывоз мусора.

Фото: Pixabay.com
 

Теги: михаил мишустин, российский экологический оператор, рэо
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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