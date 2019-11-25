Медведев официально уволил главу мусорной госкомпании

Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия главы Российского экологического оператора. В понедельник 25 ноября официальная информация появилась на сайте правительства. Однако еще в пятницу, 22 ноября об уходе Дениса Буцаева заявляли его коллеги. Чиновник занимал должность главы организации с февраля 2019 года
Прекратить досрочно полномочия генерального директора публично-правовой компании
говорится в тексте указа
Напомним, что РЭО занимается созданием комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Ранее с должности ушел Владимир Логинов. Замминистр Минприроды занимался курированием вопроса мусорной реформы.
Piter.tv писал о том, что неплатежи за вывоз мусора в России достигли 65–70%.
Видео: YouTube/ПрессЦентр Мособлдумы, Правительство России
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