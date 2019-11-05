В "РЭО" бьют тревогу и говорят об ужесточении наказаний.

Неплатежи за вывоз мусора в России достигли 65-70 процентов. Об этом сообщили "РБК" со ссылкой на генерального директора компании "Российский экологический оператор" Дениса Буцаева. По словам спикера, за вывоз мусора со стороны населения задолженность составляет от 20 до 35 процентов.

В отношении физлиц мы видим улучшение ситуации. В отношении юрлиц ничего не меняется заметил эксперт

Он добавил, что в регионах проблема только усиливается, что серьезно настораживает. Буцаев предлагает ужесточить ответственность компаний по данному нарушению. Также сейчас у бизнеса нет стойкого желания заключать договоры на вывоз мусора с региональным операторами. Куда компании направляют отходы ему неизвестно, но от этого точно страдает местное население. "В РЭО" надеются сделать заключение контрактов автоматическим.

В некоторых странах Европы все достаточно просто. Вы обязаны платить муниципалитету. Он за вас рассчитал, какое количество мусора у вас образовывается. Если вы не платите, муниципалитет даже в суд не идет, а приходит и арестовывает ваше имущество прокомментировал проблему Буцаев

Ранее Piter.tv писал о том, что в России дети до 3 лет смогут не платить за вывоз мусора.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Bloomberg