В России дети до 3 лет смогут не платить за вывоз мусора

Общественная организация "Деловая Россия" предложила отменить плату за вывоз отходов для российских детей до трех лет. Об этом сообщили "Известия".
Данное предложение направили главе Минстроя Владимиру Якушеву. В письме отмечается, что сейчас тариф на мусор в среднем по России составляет 100-150 рублей в месяц на человека. Но никаких возрастных ограничений не предусматривается.
Авторы проекта предложили отменить плату для детей до трех лет и для детей из малоимущих многодетных семей. Детям от 3 до 6 и от 7 до 11 предлагают дать льготы по оплате вывоза мусора.
Ранее в Петербурге появилась урна "для пустых обид".
Видео: YouTube/ Science
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