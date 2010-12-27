В Петербурге появилась урна "для пустых обид"

Выбросить в розовую мусорку неприятные чувства теперь можно в Выборгском районе.

На улице Федора Абрамова в Петербурге появилась розовая урна для "пустых обид". Ее поставил (или раскрасил) стрит-артер Loketski. Кадры нового арт-объекта на Парнасе появились на странице художника в Instagram.

Обиды художник явно не любит. Он сравнивает их с ядом, способным разрушить отношения с близкими людьми. От обид, считает стриартер, нужно избавляться, и призывает сбросить в розовую урну самые старые обиды.

Loketski надеется, что в будущем обиды попадут под запрет как опасный токсичный мусор.

"2049 год. Полицейский останавливает прохожего: "Колюще-режущее? Наркотическое? Обиды на кого-нибудь есть?" – представил художник диалог из альтернативного будущего.

Ранее вместо закрашенного изображения Би Би Кинга на Греческом проспекте появилась "черная дыра".

Фото: @loketski / "Instagram"