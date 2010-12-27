Вместо закрашенного изображения Би Би Кинга на Греческом проспекте появилась "черная дыра"

Художник сравнил ситуацию со стрит-артом в Петербурге с черной дырой.

На месте изображения Би Би Кинга на Греческом проспекте появилась новая работа. Ранее граффити с американским музыкантом закрасили. Теперь серую стену украшает "черная дыра" в рамке. Автором работы стал художник в стиле урбан-фрески Олег Лукьянов.

"На нее похож Петербург в отношении стрит-арта! Черная дыра неприятия этого вида творчества поглощает лучшие его проявления, не разбираясь в художественной ценности изображений!", - написал Лукьянов на своей странице ВКонтакте.

Художник недоволен, что граффити с Би Би Кингом, продержавшееся три года, все-таки закрасили.

Мужчина в очередной раз обратил внимание на то, что в Петербурге отсутствуют правила, которые бы регламентировали изобразительное искусство: закрашиванию подвергается любое изображение на городской стене.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в петербургском дворе появился портрет Юрия Гальцева в образе аристократа.

Фото: Олег Лукьянов / VK