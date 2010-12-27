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Вместо закрашенного изображения Би Би Кинга на Греческом проспекте появилась "черная дыра"
Сегодня, 23:12
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nadezhda_sib

Вместо закрашенного изображения Би Би Кинга на Греческом проспекте появилась "черная дыра"

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Художник сравнил ситуацию со стрит-артом в Петербурге с черной дырой.

На месте изображения Би Би Кинга на Греческом проспекте появилась новая работа. Ранее граффити с американским музыкантом закрасили. Теперь серую стену украшает "черная дыра" в рамке. Автором работы стал художник в стиле урбан-фрески Олег Лукьянов.

"На нее похож Петербург в отношении стрит-арта! Черная дыра неприятия этого вида творчества поглощает лучшие его проявления, не разбираясь в художественной ценности изображений!",

- написал Лукьянов на своей странице ВКонтакте. 

Художник недоволен, что граффити с Би Би Кингом, продержавшееся три года, все-таки закрасили. 

Мужчина в очередной раз обратил внимание на то, что в Петербурге отсутствуют правила, которые бы регламентировали изобразительное искусство: закрашиванию подвергается любое изображение на городской стене. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в петербургском дворе появился портрет Юрия Гальцева в образе аристократа

Фото: Олег Лукьянов / VK 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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