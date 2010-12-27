В петербургском дворе появился портрет Юрия Гальцева в образе аристократа

Работу сделали художники "Urban фреска".

Во дворе театра Эстрады имени Аркадия Райкина появилось изображение Юрия Гальцева. Авторами урбан-фрески "А у нас во дворе" стали художники Дарья Фурсей и Олег Лукьянов. Об этом сообщили в официальной группе театра ВКонтакте.

Актер предстал в образе аристократа в парике и в мантии, в руках он держит свиток.

Завтра, 8 октября, в театре Эстрады состоится премьера спектакля-концерта "Конопатая девчонка". Юрий Гальцев является художественным руководителем театра с 2008 года.

Художник Олег Лукьянов поделился с Piter.TV тем, что выделить одну любимую постановку в Театре эстрады им. Райкина тяжело, однако "Театр всегда дарит радость, отличное настроение и получаешь заряжает положительной энергией для новых свершений".

Ранее Piter.TV пообщался с Олегом Лукьяновым и рассказал о том, с какими трудностями мужчине пришлось столкнуться за последний год.

Фото: предоставлено Олегом Лукьяновым