Олег Лукьянов и проект Urbanfresco: хроника злоключений

Piter.TV собрал в одном материале все, с чем петербургскому художнику пришлось столкнуться за последний год.

Бизнесмен Олег Лукьянов создал технологию, с помощью которой он наносит репродукции знаменитых картин и фотографий на стены городских зданий и сооружений. Так называемые "Urban-фрески" украшают переулок Радищева, улицы Пестеля и Моховую. Изображения стали невероятно популярны в соцсетях у петербуржцев.

"Год назад мы попробовали и сделали фрагмент фрески Боттичелли "Весна". Она самая первая, пережила зиму, не замерзла и, более того, были истории с коммунальными службами, которые периодически нас закрашивали, но даже после краски, под дождем и снегом отмывается автоматически наша фреска. В составе есть антивандальные свойства", – рассказал нам автор работ.

Для создания такой фрески требуется компьютер, специальный принтер и покрытие. Весь секрет именно в рецептуре покрытия – оно состоит из акриловых суполимеров и полиуретановой дисперсии, что является собственной разработкой Олега.

Однако такой подход к искусству не понравился местным коммунальным службам. В июле этого года ЖКС Центрального района хотели закрасить фрески. Однако, увидев представителей СМИ, коммунальщики решили уехать.

По словам бизнесмена, причиной такого поступка ЖКС стала жалоба анонима, отправленная в администрацию президента. Кляузу рассмотрели на самом высоком уровне: из Москвы в Петербург пришло распоряжение о ликвидации рисунков. Сотрудники администрации Центрального района дали Лукьянову пять дней на то, чтобы он попытался легализовать граффити. Однако сделать это пока невозможно: такой закон в городе еще не принят. После переговоров автору фресок удалось добиться отсрочки до сентября 2019 года. Однако в этом месяце в истории произошел крутой поворот.

Неизвестные вандалы напали на работы, размещенные на Кирочной улице и на улице Радищева, которые находились там с 2017 года.

Фреска Владимира Кириллова "Утро" украсила двор на Кирочной всего две недели назад. Пострадала и работа Алексея Кирьянова. На ней с ошибкой написали "Это не исскусство". Обращение дополняет хештег #закрасьте как ответ движению #наснезакрасить, которое размещает мировые шедевры на улицах города. На фресках с улицы Радищева разместили подписи "Эта деятельность нравится невеждам" и "Почему антимонопольный комитет не наказал за несанкционированную рекламу ООО АТБ Принт" с хештегом #закрасьте.

"Произошедшее нельзя назвать вандализмом, так как вандализм – это все-таки порча, надругательство, а то, что случилось – это настоящее воровство. Потому что украли у людей возможность наслаждаться прекрасным, возможность остановиться и хотя бы на минуту осознать себя и оторваться от этой суеты. Мы обязательно восстановим картины. Ждем, когда вырвутся из своего плотного графика авторы этих работ, и мы обязательно вернем им первозданную красоту", – прокомментировал ситуацию Олег Лукьянов.

Отметим, что автор также создает произведения, резонирующие с актуальной повесткой дня в Петербурге. На заборе около Генерального консульства Финляндии появилась постоянная очередь из людей. Петербуржцы выстроились друг за другом, чтобы успеть получить финскую визу по старым правилам.

Фото: Piter.TV