Коммунальщики хотят закрасить музей под открытым небом на переулке Радищева

В пятницу, 5 июля, ЖКС Центрального района хотели закрасить "urban-фрески", созданные бизнесменом Олегом Лукьяновым. Однако, увидев представителей СМИ, коммунальщики решили уехать.

Власти Центрального района Петербурга приняли решение закрасить музей под открытым небом на переулке Радищева. Напомним, ранее Piter.TV показывал фрески, созданные бизнесменом Олегом Лукьяновым. Петербуржец создал технологию, с помощью которой он наносит репродукции знаменитых картин и фотографий на стены городских зданий и сооружений. "Urban-фрески" украшают переулок Радищева, улицы Пестеля и Моховую.

Коммунальные службы сообщили Лукьянову о своем решении 1 июля. Ранее фрески никому не мешали и украшали небольшой переулок рядом с Кирочной улицей. По словам бизнесмена, причиной такого поступка ЖКС стала жалоба анонима, отправленная в администрацию президента. Кляузу рассмотрели на самом высоком уровне: из Москвы в Петербург пришло распоряжение о ликвидации рисунков. Сотрудники администрации Центрального района дали Лукьянову пять дней на то, чтобы он попытался легализовать граффити. Однако сделать это пока невозможно: такой закон в городе еще не принят.

Мы до сих пор ждем закон о легализации граффити, который в первом чтении прошел, а во втором к нему делают поправки. Мы сейчас активно работаем с депутатом Денисом Четырбоком, пытаемся повлиять на принятие этого закона, чтобы стрит-арт приравняли к искусству. И разрешили на законных основаниях делать красивые истории. Олег Лукьянов, бизнесмен.

Коммунальщики планировали закрасить фрески утром 5 июля. Представители ЖКС приехали на переулок Радищева около 10 утра, но, увидев журналистов, решили скрыться. Стена осталась нетронутой, но это не значит, что коммунальщики не вернуться на переулок на следующий день.

Видео: Piter.TV