В Помпеях нашли редкую фреску о мистическом обряде

Итальянские археологи раскопали огромную древнюю фреску с одной из последовательниц Диониса.

Археологи обнаружили в Помпеях огромную фреску, изображающую тайный культовый обряд. Реь идет об огромной, чрезвычайно редкой настенной росписи, изображающую древний мистический культ, в центре которого находится женщина, проходящая посвящение под покровом ночи. О находке объявили в Археологическом парке Помпей в среду (26 февраля), когда они представили недавно раскопанный Дом Тиаса.

Настенная роспись, изображающая почти в натуральную величину, занимает три стены большого банкетного зала, а четвёртая стена выходит в сад. На ярко-красном фоне изображены многочисленные фигуры менад — женщин, последовательниц Диониса, бога вина, — которые охотятся, держа в руках мечи и убивая козлов. На фреске также изображены юные сатиры, полулюди-полукозлы, играющие на флейте и приносящие в жертву вино.

В центре фрески изображён старый сатир с молодой женщиной, которую вот-вот посвятят в мистерии Диониса. Древний культ, восходящий как минимум к классической Греции V века до н. э., называется "мистериями", потому что посвящение и обряды держались в секрете от посторонних. Но фреска дала экспертам новую подсказку о том, что происходило во время обрядов: римские посвящённые, возможно, охотились, как и греческие до них. Фрески позволяют предположить, что эти мистериальные обряды отражали древнюю связь между Дионисом и дикими животными.

Хотя многие аспекты дионисийских мистерий были утрачены из-за секретности, исторические свидетельства говорят о том, что они включали в себя употребление большого количества вина и других опьяняющих веществ, таких как опиум, для погружения последователей в состояние, похожее на транс. Дионис также был известен как бог возрождения и стал ассоциироваться с воскресением, которое, возможно, обещали посвящённым в мистерии.

Единственный другой пример большой фрески, изображающей дионисийские обряды, был обнаружен в 1909 году в доме в пригороде Помпей, известном как "Вилла мистерий". На этих фресках также изображены сатиры, менады и женщина, которую посвящают в культ в рамках подготовки к браку, но на них нет изображений охоты.

Оба примера фресок на тему Диониса раскрывают дикую, необузданную сторону женщин.... Это та женщина, которая освобождается от мужского порядка, чтобы свободно танцевать, охотиться и есть сырое мясо в горах и лесах... Габриэль Зухтригель, директор Археологического парка Помпеи

Фрески, изображающие дионисийские мистерии, как на Вилле Мистерий, так и в недавно обнаруженном Доме Тиаса, датируются серединой I века до н. э., то есть им было более ста лет, когда в 79 году н. э. произошло извержение Везувия, благодаря чему фрески сохранились на протяжении двух тысячелетий. По словам Цухтригеля, они также свидетельствуют о растущем религиозном кризисе, поскольку в 186 году до н. э. в Италии были якобы запрещены праздники в честь Диониса в рамках борьбы с тайными ритуалами. Две фрески говорят о том, что запрет широко игнорировался — по крайней мере, в этом регионе.

Открытие, которое мы демонстрируем, имеет историческое значение. Алессандро Джули, министр культуры Италии

Иностранный чиновник добавил, что фреска является исключительным историческим документом и,вместес фреской на Вилле Мистерий, остается единственной в своём роде, что делает Помпеи выдающимся свидетельством малоизвестного аспекта жизни классического Средиземноморья. Дом Тиаса, названный в честь группы участников дионисийских празднеств, в текущий момент выставлен в рамках экскурсий по местам раскопок в Помпеях.

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Фото: pompeiisites.org