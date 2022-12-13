К 80-летию со дня прорыва блокады Ленинграда на Манежной площади 18 января появится музей "Живые улицы"

Интерактивное пространство "Живые улицы" будет работать до 21 января.

На Манежной площади 18 января появится музей под открытым небом. Об этом сообщили в tg-канале правительства Санкт-Петербурга.

Интерактивное пространство "Живые улицы" будет работать до 21 января. Проект посвящен 80-летию со дня прорыва блокады Ленинграда.

Музей откроют при поддержке комитета по культуре города. Посетители услышат рассказы, которые взяли из архива "Дома радио". Также все желающие смогут возложить цветы на специальные постаменты.



Ранее на Piter.tv: жители Петербурга и Ленобласти могут посетить "Поезд Победы" до 16 января.

Фото: Телеграм / Правительство Петербурга