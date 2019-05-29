Дуэль кисточек: коммунальщики против создателя уличных фресок

Бизнесмен Олег Лукьянов несколько месяцев воюет с коммунальщиками. Любитель искусства создает уличные фрески с картинами известных художников прямо на фасадах зданий.

За несколько месяцев безликая стена в переулке Радищева превратилась в музей под открытым небом. Коммунальщики не могли пройти мимо - закрашивали каждую новую фреску. Правда, есть одно НО - избавиться от этих картин не так-то просто.

Несколько лет проб и ошибок привели нас к созданию специальной технологии, которая позволяет переносить краску из принтера прямо на фасады зданий. Год назад мы попробовали и сделали фрагмент фрески Боттичелли "Весна". Она самая первая, пережила зиму, не замерзла и, более того, были истории с коммунальными службами, которые периодически нас закрашивали, но даже после краски, под дождем и снегом отмывается автоматически наша фреска. В составе есть антивандальные свойства. Олег Лукьянов, создатель технологии "urban-фреска"

Дуэль кисточек прекратилась, как только коммунальщики поняли - закрашивать бесполезно. Краска с покрытия со временем сходит сама, либо Олег и его команда помогают ей с помощью щетки и горячей воды.

Для создания такой фрески требуется компьютер, специальный принтер и покрытие. Весь секрет именно в рецептуре покрытия - оно состоит из акриловых суполимеров и полиуретановой дисперсии, что является собственной разработкой Олега.

Ну работу сделали экспромтом, на самом деле решили подыграть этой стене, чтобы она не такая была скажем так мрачная, и вот эти колонны пускай поддерживают еще сто лет. - А сколько нужно времени, чтобы работа высохла? Она уже готова к употреблению, поэтому можно с ней делать все, что угодно: закрашивать, вандалить, все равно с ней уже ничего не случится, 3 минуты и готово Олег Лукьянов, создатель технологии "urban-фреска"

Также Олег создал временную фреску в Анненкирхе в рамках Ночи музеев. Изобразил картину Эдварда Мунка "Крик" на старой двери в церкви. Но у этой двери есть один секрет - глазок.

Появился я здесь в ночь музеев, совершенно внезапно, это был такой перфоманс: дверь, покрытая копотью и грязью соответственно было отмыта и за слоями краски оказалась работа Мунка "Крик", но на самом деле за этой работой скрывается собственно говоря начало выставки и обязательно нужно посмотреть в глазок и увидеть скажем так символическое начало экспозиции, которая сейчас проходит, это выставка после иконы. Олег Лукьянов, создатель технологии "urban-фреска"

Мне кажется, эта работа, что сейчас здесь, она очень интересна, потому что она вроде как прямо в лоб, что здесь итак страшно, здесь итак все обгорелое и вот работа Мунка страх, с другой стороны она такая двухслойная, что тот, кто уделит этому немножко больше внимания, чем просто, проходя мимо, обратит внимание на эту фреску, тот увидит как бы глубину всего вот этого перфоманса. Евгений Раскатов, настоятель Анненкирхе

В планах Олега - сотрудничать с искусствоведами, чтобы реализовать наиболее крупные и серьезные проекты. Также Олег вместе с настоятелем Анненкирхе Евгением планируют организовывать временные выставки на постоянной основе, используя дверь, как мини-галерею.

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