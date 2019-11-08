Стрит-арт: закрасить нельзя помиловать

В Петербурге обсудили необходимость легализации граффити и стрит-арта.

Рисунки на фасадах, арт-объекты стали неотъемлемой частью городского пространства. Уличное искусство нравится петербуржцам и гостям города. Однако, не всем. Коммунальщики систематически закрашивают "неугодные художества", что вызывает негодование граждан.

На данный момент, в ЗАКСе рассматривается законопроект о легализации граффити в Северной столице, который пока что принят в первом чтении. Возможно ли легализовать стрит-арт? – обсудили сегодня на пресс-конференции в пресс-центре Росбалта.

Депутат ЗакСа Петербурга Денис Четырбок считает, что легализовать стрит-арт возможно, но нужно учитывать большое количество нюансов.

Мы предлагаем сделать первый шаг, чтобы в Санкт-Петербурге появилось некое правовое пространство, позволяющее ответственным художникам легально творить. Инициатива направлена на то, чтобы в городе появился перечень утвержденных объектов, где в упрощенном порядке можно будет разместить свой рисунок. Под упрощенным порядком я понимаю четко обозначенный орган, куда нужно подавать обращение, сроки, в рамках которых такая заявка будет рассматриваться, перечень документов (прежде всего, эскиз), и тот кто будет принимать это решение. Денис Четырбок, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга





Здесь возникает вопрос – нужен ли художникам закон?

Закон нужен, но должен быть простым, понятным и тогда он будет рабочим. Анна Ялова, заместитель директора по развитию ЦВЗ "Манеж"

После долгих баталий с коммунальщиками художник Олег Лукьянов перенес свою галерею под открытым небом.

Любой объект невозможно по нашим правилам согласовать и здесь не легализация может быть, а упрощение правил – то, как уличное искусство может появляться на стенах нашего города. Например, переулок Радищева - очень сложный, многострадальный переулок. Это болевая точка всего уличного искусства в Петербурге. И вот этот нарыв, который обнажился и проблема того, что вандалов больше сейчас, чем художников. В переулок Радищева мы возвращать галерею не будем, потому что оказывается, что это памятник архитектуры, и то, что там происходит – незаконно с двух сторон. И коммунальщики не имеют права закрашивать, соответственно активные граждане не имеют права рисовать. Нужно работать в рамках закона, в рамках правил. ​​​Олег Лукьянов, художник

Благодаря успешному взаимодействию с ТСЖ, Олегу все-таки удалось в рамках закона разместить фрески в центре города. Теперь его работы находятся в арке дома по адресу Каменноостровский, 6.

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