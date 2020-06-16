  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:14
110
nechaevape
Код вставки плеера

Во дворе Анненкирхе появилось граффити по мотивам "Божественной комедии": взгляд Piter.TV

0 0

Мы посмотрели, как выглядит новый стрит-арт у Анненкирхе.

Во дворе Анненкирхе появился необычный стрит-арт. Граффити выполнено по мотивам "Божественной комедии" Данте Алигьери.

Piter.TV узнал, что автором работы выступил Олег Лукьянов, известный своими уличными фресками. Ранее созданный им портрет Бродского около дома Мурузи был закрашен коммунальщиками. Лукьянов отказался рассказать подробности, заявив, что "все комментарии меркнут на фоне Данте".

Ранее чиновники и уличные художники обсудили судьбу стрит-арта в Петербурге.

Фото и видео: Piter.TV

Теги: граффити, олег лукьянов, стрит-арт, уличные фрески
Категории: Репортажи, Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии