В Петербурге может появиться реестр мест для творчества уличных художников

Соответствующей идеей пообещали заняться в КГА и КГИОП.

Петербургские власти могут заняться разработкой реестра мест, где уличные художники могут творить, не боясь закрашивания своих работ. Так можно описать краткий итог круглого стола "Особенности законодательного регулирования паблик-арта в СПб", который состоялся 5 июня в онлайн-режиме. Piter.TV рассказывает чуть подробнее о встрече, где вместе с художниками Анастасией Владычкиной (арт-группа "Явь") и Олегом Лукьяновым на наболевшую тему высказывались главы КГИОП и КГА.

В дискуссии о появлении красочных росписей на стенах города руководство комитета по градостроительству и архитектуре, Владимир Григорьев и Алексей Моор, были категоричны: фасады зданий – объекты благоустройства, их изменение находится на контроле у КГА. Изменение фасадов должно быть согласовано с комитетом. Кроме того, как отметил Моор, разрисовывать лицевые фасады запрещено вовсе, а значит, изменение их "имиджа" невозможно согласовать.

Это наскальные рисунки не проходили согласование комитета собирателей и охотников, а в Петербурге каждое здание обязательно кому-то принадлежит, собственнику или государству. И здание находится в городе, а городская среда – это принадлежность всех граждан, и все имеют право на комфорта. Мы готовы разъяснить, чем руководствуется КГА при согласовании элементов благоустройства. Владимир Григорьев, КГА

Также Григорьев заявил, что власти придерживаются принципа равенства всех перед законом, поэтому поблажки не делаются ни заурядным рисункам, ни изображению знаменитостей. В качестве примера привели нашумевшего Бродского авторства Олега Лукьянова, которого закрасила завхоз школы: именно на стене этого учреждения появилась фреска с поэтом. Кроме того, в дискуссии прозвучало разделение граффитистов и художников: первые всегда были нелегалами в силу принадлежности к субкультуре, а вот вторым, представителям паблик-арта, возможно договориться с властями.

К быстрой реакции на свежие росписи чиновники добавили не только несогласованность рисунка с властями, но и влияние краски на стены. По словам Моора, баллончиковые краски разрушают стены, из-за чего те дряхлеют, и проводить на них капремонт становится труднее.

Олег Лукьянов заметил, что согласование в комитете длится слишком долго и запутанно, на что глава КГИОП парировал: "если вы будете продолжать делать это [арт-объекты], не ставя никого известность, будете получать негативную реакцию собственников здания и комитетов". В КГА же напомнили, что согласование росписи длится около двух месяцев: 30 дней – выдача задания и 22 дня – согласование самого проекта. Выданное задание действует два года.

Споры участников вызвали и трансформаторные подстанции, которые в городе тоже любят украшать крупными росписями. Алексей Моор уверен, что рисунки на таких будках привлекают лишнее внимание к техническому элементу города: "мы акцентом выводим то, что должно нивелироваться. будку превращаем в театр асбурда". А глава КГИОП Сергей Макаров напротив заметил, что не все будки можно признать шедеврами архитектуры.

Я не противник искусства в публичном пространстве. Вполне можно рассматривать вопрос о росписи будок даже в центре города, но без КГА не рекомендовал бы. Районные администрации не занимаются художественным оформлением города, есть профильные комитеты для этого. Нужно просто понять, какие можно, какие нельзя будки разрисовывать. Сергей Макаров, КГИОП

На этом моменте дебаты вышли к идее о реестре стен, мест и площадок из собственности города, где художники смогут без проблем рисовать. Макаров предложил найти пару пилотных адресов и попробовать запустить на них подобную деятельность. Вместе с этим, Моор по-прежнему отворачивался от трансформаторных будок и стен и вовсе предложил специальные установки на детских и молодежных площадках. По мнению чиновника, специально созданные для рисования конструкции будут пользоваться спросом у юных горожан, и согласовывать с КГА такие объекты не придется. В этом вопросе, правда, главный художник города забыл про взрослых стрит-артеров. Григорьев вспомнил про забор на Наличной улице, который разрисовали в ходе культурного мероприятия, и предложил подыскать похожие места вдали от объектов культурного наследия и архитектурных ансамблей.

Можно придумать такие мероприятия от города, когда готовятся определенные площадки и художники могут там самовыражаться. Мы допускаем временные конструкции (баннеры или щиты) они могут быть установлены почти везде. Если это временно, ограничений не должно быть. Владимир Григорьев, КГА

Прозвучал в ходе обсуждений и вопрос, готовы ли художники ко временности, которую предполагает возможный новый формат появления в городе рисунков. Анастасия Владычкина отметила, что все работы художников и без того временные, и спросила, почему некоторые из действительно красочных работ нельзя согласовать де-факто. Вопрос художницы остался без ответа. Владычкина предположила, что художники и власти не выйдут из конфликта, и незаконные работы так и будут появляться.

Моор в заключение заявил, что экспертное сообщество разработает предложение по зонам города, где согласовывать росписи будет проще или вовсе не понадобится

С этой инициативой обратимся в КГА и КГИОП для согласования мест, зон с последующим общественным обсуждением. Мы могли бы разослать предложения по администрациям, чтобы составить перечень таких мест. Алексей Моор, КГА

Совсем недавно промзону на Васильевском острове украсил новый стрит-арт. Местные жители надеются, что граффити не закрасят.

Фото: pixabay; скрин круглого стола "Особенности законодательного регулирования паблик-арта в СПБ"