Промзону на Васильевском острове украсил новый стрит-арт

Местные жители надеются, что граффити останутся.

В промышленной зоне на Васильевском острове "поселились" новые существа. Фотографии стрит-арта опубликовал в группе "Живем на Васильевском | Васильевский остров" местный житель.

По словам очевидца, изображения появились на Кожевенной линии.

Надеюсь что там ЗАВХОЗА нет! написал один из комментаторов (прим. Piter.TV ― пунктуация автора сохранена).

Можно предположить, что пользователь сделал отсылку к фреске с Иосифом Бродским, которую закрасили белой краской. Такое решение приняла завхоз школы, на заборе которой появилось изображение.

Ранее Piter.TV рассказал о граффити, которые были закрашены в прошлом году.

Фото: Николай Зверев / "Живем на Васильевском | Васильевский остров"