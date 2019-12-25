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Промзону на Васильевском острове украсил новый стрит-арт
Сегодня, 13:33
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nadezhda_sib

Промзону на Васильевском острове украсил новый стрит-арт

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Местные жители надеются, что граффити останутся.

В промышленной зоне на Васильевском острове "поселились" новые существа. Фотографии стрит-арта опубликовал в группе "Живем на Васильевском | Васильевский остров" местный житель.

По словам очевидца, изображения появились на Кожевенной линии.

Надеюсь что там ЗАВХОЗА нет! 

написал один из комментаторов (прим. Piter.TV ― пунктуация автора сохранена).

Можно предположить, что пользователь сделал отсылку к фреске с Иосифом Бродским, которую закрасили белой краской. Такое решение приняла завхоз школы, на заборе которой появилось изображение. 

Ранее Piter.TV рассказал о граффити, которые были закрашены в прошлом году. 

Фото: Николай Зверев / "Живем на Васильевском | Васильевский остров"

Теги: граффити, промзона, стрит-арт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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