Борьба художников и коммунальщиков. Какие граффити мы потеряли в этом году

По подсчетам редакции в Петербурге за последнее время закрасили порядка 8 рисунков.

В Северной столице уже второй год подряд обсуждают идею легализации граффити. Однако, не все горожане пришли к общему мнению. По подсчетам редакции в Петербурге за последнее время закрасили порядка 9 рисунков. Piter.TV собрал самые яркие и красивые граффити, которые мы потеряли в этом году.

Граффити-портрет Бродского

Пожалуй, самый громкий скандал с граффити за последнее время. Новая фреска с изображением поэта Иосифа Бродского появилась 25 мая напротив дома Мурузи на Литейном проспекте. Граффити "провисело" меньше суток, его закрасили белой краской.

Петербуржцы в соцсетях выразили негодование. Более того, горожане постарались восстановить фреску. Однако каждый раз, когда у поклонников творчества поэта получалось хоть немного очистить краску, к месту конфликта приходил сотрудник коммунальных служб и вновь закрашивал стену.

Позже на месте закрашенного портрета Бродского в Петербурге появились стихи.

Стрит-арт с героями "Крутого пике"

Герои Командор и пилот Дринкинс из юмористического шоу "Каламбур" появились на трансформаторной будке в саду дома Пашкова на Литейном проспекте 1 апреля. Работу сделали участники объединения HoodGraff.

Спустя пару дней граффити полностью закрасили желтой краской.

Граффити трамвай-шкаф

Граффити появилось на свет в ноябре 2018-го года. Как утверждают жители района, оно было согласовано с Горэлектротрансом и даже стало предметом для гордости на предприятии. Трамвай изобразили прямо на щитке.

Однако в этом году, 23 марта, граффити закрасили серой краской.

Стрит-арт с Андреем Сахаровым

Арт-группа "Явь" представили в соцсетях работу, выполненную к 30-летию со дня смерти академика Андрея Сахарова. Она была выполнена в ночь на 14 декабря во дворе дома №83 по набережной Обводного канала.

Однако утром изображение оперативно закрасили сотрудники местной коммунальной службы.

Фрески Олега Лукьянова в переулке Радищева

Коммунальщики не пожалели излюбленное место горожан, где художник Олек Лукъянов украсил фресками известных картин стены обычного дома в переулке радищева. В итоге Олег Лукьянов заявил, что власти понимают, что городу необходимо уличное искусство, но оно должно быть законным. Он провел переговоры не только с администрацией районов, но и с комитетом по градостроительству и архитектуре.

Портрет Шварценеггера

Портрет Шварценеггера появился в в Александровском саду в октябре. В это время в Северной столице проходил Synergy Global Forum, где выступала голливудская звезда. Конструкция представляла собой металлический бокс зеленого цвета. Как оказалось, он принадлежит ГУП "Водоканал". Их сотрудники закрасили изображение звезды, аргументируя это тем, что оно появилось на пульте незаконно.

Позже выяснилось, что портрет нарисовал известный художник Никас Сафронов. Он заявил, что теперь на месте закрашенного граффити появилось новый портрет. Художник посоветовал в таких случаях спрашивать мнение местных жителей, не против ли они таких изображений. В итоге новое граффити также закрасили.

Граффити с персонажем из "Криминального чтива"

Герой Кристофера Уокена появился на пересечении Лесного проспекта и улицы Комиссара Смирнова 19 апреля. Однако, позже граффити с изображением капитана Кунца, персонажа фильма "Криминальное чтиво", всё же пало от краски коммунальщиков.

Граффити с Сергеем Бодровым

На этот раз граффити c главным героем "Брата", Сергеем Бодровым, у Александро-Невской лавры испортили не коммунальные службы, а вандалы. Они нанесли на рисунок надпись красной краской. В итоге художники снова восстановили портрет.

Напомним, что портрет Бодрова в центре Петербурга появился в 2014-м году, позже в 2019 изображение изменили. Отметим, что именно это граффити пока держится в Северной столице дольше остальных.

Ранее мы сообщали о том, что автор фрески с Иосифом Бродским прокомментировал уничтожение работы на Литейном.

Фото:Piter.TV

Коллаж: Piter.TV / Евгений Рыбкин