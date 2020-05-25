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Автор фрески с Иосифом Бродским прокомментировал уничтожение работы на Литейном

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Работа просуществовала менее суток.

В честь 80-летия со дня рождения поэта Иосифа Бродского напротив Дома Мурузи появилась фреска с его изображением. Однако работы продержалась недолго: утром 25 мая коммунальщики закрасили ее. Piter.TV узнал о том, как на это отреагировал автор стрит-арта Олег Лукьянов.

По словам художника, он не ожидал, что работу закрасят.

Не должны были закрашивать, потому что стенка, которую мы выбрали, казалась грязной, штукатурка отваливается. Как правило, такие заборы в неудовлетворительном состоянии никому не принадлежат. Оказалось, забор является собственностью школы. Завхоз утром принял решение "удалить" Бродского,

рассказал Лукьянов. 

Автор собирается вступить в диалог с властями, согласовать работу и сделать хотя бы временную инсталляцию. 

Накануне петербуржцы запустили видеочеллендж "Балкон Бродского".

Видео: Piter.TV 

Теги: бродский, стрит-арт, фреска с бродским
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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