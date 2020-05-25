Автор фрески с Иосифом Бродским прокомментировал уничтожение работы на Литейном

В честь 80-летия со дня рождения поэта Иосифа Бродского напротив Дома Мурузи появилась фреска с его изображением. Однако работы продержалась недолго: утром 25 мая коммунальщики закрасили ее. Piter.TV узнал о том, как на это отреагировал автор стрит-арта Олег Лукьянов.
По словам художника, он не ожидал, что работу закрасят.
Не должны были закрашивать, потому что стенка, которую мы выбрали, казалась грязной, штукатурка отваливается. Как правило, такие заборы в неудовлетворительном состоянии никому не принадлежат. Оказалось, забор является собственностью школы. Завхоз утром принял решение "удалить" Бродского,
рассказал Лукьянов.
Автор собирается вступить в диалог с властями, согласовать работу и сделать хотя бы временную инсталляцию.
Накануне петербуржцы запустили видеочеллендж "Балкон Бродского".
Видео: Piter.TV
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