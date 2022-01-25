Санкт-Петербург отмечает 85-летие Иосифа Бродского

На Преображенской площади сегодня состоится концерт – будут исполнены любимые произведения поэта.

Сегодня, 24 мая, исполняется 85 лет со дня рождения нобелевского лауреата, поэта и Почётного гражданина Санкт-Петербурга Иосифа Бродского. Уроженец Ленинграда, переживший блокаду и вынужденную эмиграцию, Бродский всегда называл Россию своим домом, а русский язык — главным богатством. Его пронзительные стихи стали вершиной русской поэзии XX века.

В Петербурге память о поэте хранят музей "Полторы комнаты" в доме Мурузи, памятники у филфака СПбГУ и на Смоленской набережной. К юбилею подготовлена специальная программа: выставка "Небытие на свету" в Фонтанном Доме, где представлены уникальные рукописи и фотографии, а также концерт на Преображенской площади с исполнением любимых произведений Бродского.

Ранее Piter.TV сообщал, что стало известно, как будет выглядеть сцена "Петровских ассамблей".

Фото: Telegram / Снова Бродский