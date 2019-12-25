Поклонники Иосифа Бродского смогут стать его соседями благодаря новому проекту музея "Полторы комнаты"

Теперь любители творчества Бродского имеют возможность стать ненадолго его соседями, поселившись над его квартирой в доме на Литейном проспекте. Данное жилье будет доступно для краткосрочной аренды. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
"Квартира №34", находящаяся в доме на Литейном проспекте, теперь является новым экспонатом музея "Полторы комнаты". Это место обладает богатой историей, в основном литературной. В ней проживали знаменитые русские поэты Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский на протяжении трех лет, и именно здесь они проводили встречи с другими известными авторами своей эпохи.
Теперь возможность стать соседом Иосифа Бродского или временно проживать в квартире с богатой историей стала реальностью. Для этого нужно отправить мотивационное письмо в музей, которое поможет отделить истинных поклонников поэзии Бродского от прочих, и, конечно, оплатить арендную плату.
Ранее сообщалось, что на реставрацию дачи Пушкина намерены выделить 40 млн рублей
Фото: сайт музея "Полторы комнаты"
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