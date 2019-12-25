Поклонники Иосифа Бродского смогут стать его соседями благодаря новому проекту музея "Полторы комнаты"

Петербургский музей "Полторы комнаты", посвященный выдающемуся русскому поэту Иосифу Бродскому, рад представить уникальный проект для всех его поклонников

Теперь любители творчества Бродского имеют возможность стать ненадолго его соседями, поселившись над его квартирой в доме на Литейном проспекте. Данное жилье будет доступно для краткосрочной аренды. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

"Квартира №34", находящаяся в доме на Литейном проспекте, теперь является новым экспонатом музея "Полторы комнаты". Это место обладает богатой историей, в основном литературной. В ней проживали знаменитые русские поэты Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский на протяжении трех лет, и именно здесь они проводили встречи с другими известными авторами своей эпохи.

Теперь возможность стать соседом Иосифа Бродского или временно проживать в квартире с богатой историей стала реальностью. Для этого нужно отправить мотивационное письмо в музей, которое поможет отделить истинных поклонников поэзии Бродского от прочих, и, конечно, оплатить арендную плату.

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Фото: сайт музея "Полторы комнаты"