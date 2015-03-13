На реставрацию дачи Пушкина намерены выделить 40 млн рублей

Работы будут проходить в 4 этапа и продлятся до августа 2024 года.

Всероссийский музей А.С. Пушкина объявил тендер на реставрацию дачи поэта в Царском Селе. Как стало известно Piter.TV из данных портала ЕИС, начальная цена контракта составляет 40,2 млн рублей.

В техническом задании указаны работы по реставрации фасадов и кровли здания. Работы будут проходить в 4 этапа и продлятся до августа 2024 года.

Напомним, что дача Пушкина признана объектом культурного наследия федерального значения. Изначально построенный в 1827 году объект назывался "дом Я. Китаева" Великий русский поэт проживал там в 1831 году.

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Фото: citywalls.ru (sllava)