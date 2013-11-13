На Антонова-Овсеенко возведут комплекс для детей-инвалидов за 1,6 млрд рублей

Учреждение будет предназначено для учеников с нарушениями опорно-двигательного аппарата разной степени тяжести и сложным дефектом развития, в том числе психического. Всего там смогут одновременно обучаться 135 воспитанников, 90 из которых передвигаются на кресле-коляске.

Комитет госзаказа Северной столицы объявил тендер на строительство образовательного комплекса для детей-инвалидов в Невском районе. Судя по данным портала госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составляет 1,6 млрд рублей.

Объект на улице Антонова-Овсеенко будет предназначен для детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата разной степени тяжести и сложным дефектом развития, в том числе психического. Всего там смогут одновременно обучаться 135 воспитанников, 90 из которых передвигаются на кресле-коляске.

Согласно проекту, в здании будет 2 или 3 этажа и подвал с техническими помещениями. На первом этаже будет находиться входная группа помещений, гардеробы, комнаты отдыха для персонала, пост охраны, столовая с обеденным залом на 135 посадочных мест для учащихся, бассейн с чашей 8,0х16,6 м и вспомогательными помещениями, а также спортивный зал и гончарная мастерская на 12 мест.

На втором этаже расположатся помещения начальной школы (1-4 классы) с учебными классами с игровыми, а также спальнями для учащихся и кабинетами специалистов (логопеда, психолога, дефектолога). Там же будет находиться группа помещений основной школы с учебными кабинетами, кабинетом химии с лаборантской, кабинетом информатики с лаборантской, кружковым помещением с кладовой, игровой комнатой, методическим кабинетом, учительской, 2 зала ЛФК со вспомогательными помещениями, актовый зал на 72 места, помещения социально-бытовой адаптации учащихся, включая кабинет социальной адаптации и школьное кафе. Наконец, на третьем этаже будут учиться старшеклассники. Для них подготовят стандартные кабинеты, а также кабинет физики с лаборантской, кабинет биологии с лаборантской, кабинет информатики с лаборантской, кружковые, игровые, кабинеты специалистов, конференц-зал, помещения библиотеки, 2 зала ЛФК со вспомогательными помещениями, мастерскую декоративно-прикладного творчества, помещения социально-бытовой адаптации фитозал, кулинарное помещение для трудового обучения девочек, кабинет врача, процедурный кабинет, прививочную, кабинет врача- психиатра, кабинет стоматолога, комнату медсестры, массажный кабинет и кабинет физиотерапии, и административные помещения. На каждом этаже предусмотрены санузлы для лиц с ограниченными возможностями и комнаты личной гигиены для учащихся. Связь между этажами обеспечат 4 пассажирских места.

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно будет до 15 августа.

Ранее мы сообщили о том, что детский сад на 220 мест в Красногвардейском районе Петербурга оценили в 653 млн рублей.

Фото: Pxhere