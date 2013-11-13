Детский сад на 220 мест в Красногвардейском районе Петербурга оценили в 653 млн рублей

В учреждении будут работать 10 групповых ячеек для малышей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Комитет госзаказа Северной столицы объявил тендер на строительство дошкольного образовательного учреждения на 220 мест в Красногвардейском районе Петербурга. Судя по данным портала госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составляет 653 млн рублей.

Предполагается, что детский сад расположится по адресу: Ржевка-Пороховые, квартал 11, проспект Энтузиастов, корпуса 31-35. Здание будет разноэтажным (2 и 3 этажа). В нём также будет предусмотрено подвальное помещение. Внутри будут работать 10 групповых ячеек для малышей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Кроме того, в здании будут находиться санузлы, помещения уборочного инвентаря, лифтовые холлы с пожаробезопасной зоной для маломобильных групп. Для перемещения по этажам предусмотрены грузовой лифт и лестничная клетка.

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно будет до 15 августа.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)