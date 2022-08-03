Выставка "Строки Бродского" открылась в музее Анны Ахматовой

В рамках экспозиции посетители смогут исследовать память наследия Бродского.

Первая выставка "Память из зрачка не выколоть. Взгляд Иосифа Бродского" цикла "Строки Бродского" открылась в петербургском музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по культуре.

В рамках экспозиции посетители смогут исследовать память наследия Бродского. На выставке представлены сотни документов, открыток, фотографий и рисунков поэта. Кроме того, в знакомстве с экспонатами поможет аудиогид. Рассказчик анализирует жизнь Бродского благодаря свободным ассоциациям, которые связаны с личными предметами поэта.

На экспозиции "Строки Бродского" музей будет выбирать одну строчку Бродского из его произведений и осмыслять ее через выставки, инсталляции, экскурсии и литературные вечера. Экспозиция закроется 11 февраля 2024 года.

Ранее мы показывали экспонаты выставки "Сопряжение форм. Русская скульптура. XX век", которая завершилась 3 декабря в ЦВЗ "Манеж". Ее подготовили совместно с Государственной Третьяковской галереей и Государственным Русским музеем.

Фото: пресс-служба комитета по культуре Петербурга