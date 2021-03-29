В "Манеже" 3 декабря завершилась выставка "Сопряжение форм. Русская скульптура. XX век"

Экспозицию подготовили совместно с Государственной Третьяковской галереей и Государственным Русским музеем.

В петербургском ЦВЗ "Манеж" с 12 октября по 3 декабря проходила выставка "Сопряжение форм. Русская скульптура. XX век", подготовленная совместно с Государственной Третьяковской галереей и Государственным Русским музеем. Экспозиция продолжила исследование отечественной скульптуры, которое началось еще в 2021 году проектом "(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева", рассказали в пресс-службе музея. Корреспондент Piter.TV посетила выставку и подготовила фоторепортаж.

На экспозиции представляли более 300 уникальных произведений скульптуры из фондов 48 ведущих организаций культуры и науки Петербурга, Москвы и других регионов России. Кроме того, выставлялись экспонаты из частных собраний.

Выставку в "Манеже" разместили на двух этажах. Каждый из них заполонили экспонаты исключительно XX века – сложного, многогранного и будто не до конца изученного периода истории в контексте развития скульптуры России. Среди авторов – Михаил Аникушин, Вера Мухина, Эрнст Неизвестный и другие.

Выставка "Сопряжение форм" продолжает исследование истории развития скульптуры как самостоятельного вида изобразительного искусства. Неслучайно выбрано название проекта "Сопряжение форм" – единение разных форм искусства, новаторские взгляды на художественные проявления, а также стремительное развитие исторических, политических и социальных изменений страны нашли отражение в выставочном проекте. Также неслучайно выбор кураторской группы проекта пал на появившиеся именно в ХХ веке новые виды искусств – как то телевидение и кинематограф. Яркие, динамичные свидетели своего времени – новостные сюжеты и документальная хроника – как нельзя лучше передают энергетику ХХ века и раскрывают темы поиска новых смыслов и героев прошлого столетия. Анна Ялова, директор ЦВЗ "Манеж"

Концепция экспозиции объединила два культурных пласта столетия: скульптуру, кино- и видеосъемку. Хроника XX века в скульптуре и скульптура XX века – центральные тематики экспозиции.

На входе посетителей встречал раздел "Сценарный план", отражающий основные социально-исторические вехи ХХ века, которые повлияли на развитие скульптуры.

В следующем зале "Действующие лица" представили бюсты выдающихся деятелей прошлого столетия. Здесь же расположили работы из разделов "В главных ролях" с моделями осуществленных и неосуществленных памятников и "Монтаж и цветокоррекция" с цветной и абстрактной скульптурой.

Первый этаж завершили экспозиции "18+", где показали обнаженную натуру.

На втором этаже подготовили разделы "0+" с детскими образами в скульптуре ХХ века и "Широкий формат", затрагивающий тему труда в скульптуре.

Двадцатый век с его научно-технической и культурной революцией подарил такому в целом консервативному виду изобразительного искусства, как скульптура, тематическое и пластическое разнообразие, расширение жанровых рамок, изменил целеполагание при создании станковой скульптуры, привлек внимание и возвеличил предмет как таковой, обусловил обогащение скульптуры за счет дизайнерских приемов. Все это многообразие форм и стилей отражено в концепции выставочного проекта. Марина Стекольникова, сокуратор выставки, искусствовед

Фото: Piter.TV