В "Манеже" заработала ярмарка современного искусства "1703"

В центральном выставочном зале (ЦВЗ) "Манеж" 4 июня заработала ярмарка современного искусства "1703". Она будет открыта до 9 июня, сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем tg-канале.
В рамках ярмарки представлены авторы, работающие с живописью, скульптурой, графикой и фотографией. Кроме того, выставили инсталляции и работы, которые созданы с помощью цифровых технологий.
Вместе ПАО "Газпром" город проводит ярмарку уже в третий раз.
То, что число участников и посетителей постоянно растет, только подтверждает, что Петербург остается на острие современного искусства. Стараемся предоставлять площадки для художников, раскрывать потенциал и давать талантам возможность реализовать свои проекты.
Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга
Ранее мы рассказывали о том, что на Елагином острове пройдет выставка "Стекло и керамика в пейзаже + металл, текстиль".
Видео: Telegram / Пиотровский Online
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