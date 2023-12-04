  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:43
81
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В "Манеже" заработала ярмарка современного искусства "1703"

0 0

В рамках ярмарки представлены авторы, работающие с живописью, скульптурой, графикой и фотографией.

В центральном выставочном зале (ЦВЗ) "Манеж" 4 июня заработала ярмарка современного искусства "1703". Она будет открыта до 9 июня, сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем tg-канале. 

В рамках ярмарки представлены авторы, работающие с живописью, скульптурой, графикой и фотографией. Кроме того, выставили инсталляции и работы, которые созданы с помощью цифровых технологий.

Вместе ПАО "Газпром" город проводит ярмарку уже в третий раз. 

То, что число участников и посетителей постоянно растет, только подтверждает, что Петербург остается на острие современного искусства. Стараемся предоставлять площадки для художников, раскрывать потенциал и давать талантам возможность реализовать свои проекты.

Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что на Елагином острове пройдет выставка "Стекло и керамика в пейзаже + металл, текстиль".

Видео: Telegram / Пиотровский Online

Теги: современное искусство, цвз манеж
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии