В петербургском "Манеже" откроется крупнейшая выставка о династии Бенуа

Более 600 экспонатов из 60 музеев страны представят творческое наследие знаменитой семьи.

Через две недели, 13 декабря, в Центральном выставочном зале "Манеж" откроется масштабная экспозиция "Все Бенуа — Всё Бенуа", посвященная одной из самых выдающихся творческих династий России. Проект, инициированный городским комитетом по культуре, объединит уникальные произведения из коллекций более 60 музеев страны, включая Эрмитаж, Русский музей и Третьяковскую галерею.

На выставке будет представлено свыше 600 экспонатов, раскрывающих многогранное наследие семьи Бенуа. В экспозицию войдут живописные и графические работы, скульптура, театральные костюмы, архивные документы и личные вещи представителей династии. Центральное место займет творчество Александра Бенуа, которое будет представлено в диалоге с произведениями его родственников и современников.

Такой масштаб межмузейного сотрудничества делает проект одним из наиболее значимых культурных событий конца года, отмечают организаторы. Выставка станет своеобразным путеводителем по наследию династии, члены которой оставили заметный след в живописи, графике, театральном искусстве и архитектуре. Экспозиция продолжит работу в "Манеже" в течение нескольких месяцев.

Фото: Telegram / ЦВЗ "Манеж"