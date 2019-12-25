Резиденция Князя Тьмы, окно для Миронова, бывшая тюрьма: 5 мест в Петербурге, которые вы видели в фильмах

Даже обычные здания и сады в Петербурге, которые не являются музеями и памятниками, могут таить культурное наследие и стать съемочной площадкой.

Санкт-Петербург очень кинематографичный город. Благодаря обилию домов разных архитектурных стилей, дворов-колодцев, набережных и мостов Северная столица привлекает режиссеров со всего мира. Даже обычные здания и сады, которые не являются музеями и памятниками, могут таить культурное наследие и стать съемочной площадкой. Марина Матвеева-Мельник – автор блога о непарадных достопримечательностях Города на Неве – предложила познакомить наших читателей с локациями, которые в разные годы блистали в российском кино.

Дом Воланда

Адрес: ул. Старорусская, д. 5

Фото: Марина Матвеева-Мельник

В этом роскошном доме есть "нехорошая квартира" из знаменитого романа "Мастер и Маргарита", где обитал Воланд со своей свитой. Хотя сюжет разворачивается в Москве, режиссёр Владимир Бортко посчитал, что некоторые мистические сцены сериала лучше снимать в Северной столице. Тем более, этот дом напоминает замок из рыцарской эпохи: башенки-эркеры со шпилями, атланты и кариатиды в одеждах времен Ренессанса, окна-стрельницы, фигурные балконы и лоджии, лепнина, колонны, пилястры, курдонеры… Весь этот кладезь архитектурных решений обогащен яркой цветовой палитрой – непривычной для Петербурга.

Дом построили накануне Октябрьской революции (1913-1915 гг.) по заказу купца М. Н. Полежаева, который сделал состояние на продаже зерна. Семья хлеботорговца жила в особняке на соседней улице, а этот дом в стиле модерн сделала доходным и сдавала в аренду много квартир. В доме были созданы все блага цивилизации того времени. В советское время квартиры стали коммунальными, одними из самых людных в городе: до 20 комнат. До конца 1960-х годов здесь жила бывшая служанка Полежаева.

Сегодня это обычный жилой дом. Но внешне он все также выделяется на фоне соседей – своим сказочным обликом, с элементами средневекового замка. Каждый видит в архитектурном шедевре что-то свое. Для режиссера "Мастера и Маргариты" это "Бесов дом", и потому он стал полноценным киногероем.

Знаменитая сцена с Мироновым на ковре из окна "Астории"

Адрес: ул. Большая Морская, д. 39

Фото: Марина Матвеева-Мельник

Полвека назад здесь снимали одну из самых нестандартных жизненных сцен: как герой Андрея Миронова из комедии "Невероятные приключения итальянцев в России" спускается из окна, держась за ковровую дорожку, прикрепленную к подоконнику. По сюжету, главная героиня фильма заперла экскурсовода Андрея в номере гостиницы, чтобы найти в Петербурге клад с сокровищами своей бабушки и уехать с ними в Италию. Андрей, который на самом деле капитан милиции, спешит опередить девушку и находит такую динамичную альтернативу выхода из здания. К слову, Миронов вылез из окна сам, отработав сцену без каскадеров.

Еще в этом здании проникновенно смотрели друг другу в глаза кинозвезды Юрий Соломин и Комаки Курихара, снимаясь в "Мелодии белой ночи".

История самого дома тоже весьма любопытна. До конца XIX века на этом месте стоял четырёхэтажный доходный дом князя А. Львова. Затем участок выкупили, еще несколько лет сдавали в аренду квартиры и отдельные комнаты. А в 1907 новый собственник – лондонское акционерное общество "Палас отель" – приказал разобрать дом и возвести на его месте гостиницу с дорогими номерами. Строительством руководил знаменитый петербургский архитектор Федор Лидваль. Отель торжественно открыли в конце 1912 года. Назвали его в память о фешенебельных американских отелях, которыми владели братья Асторы. Один из них накануне погиб на Титанике, уступив женщинам свое место в спасательной шлюпке.

В 1916 году власти перепрофилировали гостиницу в военную, затем там расположился Ленинградский Совет.

Во время Великой Отечественной войны в "Астории" открыли госпиталь и затем стационар для лечения представителей творческих профессий. В блокаду зданию повезло: фашисты его не бомбили, потому что Гитлер берег отель для банкета в честь своей победы.

После войны в здании поселили семьи деятелей искусств, и каждой даже выделили под огород участки на Исаакиевской площади. Сегодня, кстати, там каждый год открывают сад-трансформер.

В 1991 году "Астория" открылась в качестве пятизвездочного отеля и с тех пор принимает гостей. Здесь в разные годы останавливались Герберт Уэллс, Ален Делон, Марчелло Мастрояни, Майя Плисецкая, Маргарет Тэтчер, Мадонна, музыканты Rolling Stones, Rammstein, Linkin Park, Depeche Mode и другие знаменитости.

Никольский сквер как лучшая декорация эпохи империи

Адрес: Никольская площадь, д. 1/3

Фото: Марина Матвеева-Мельник

В этом маленьком сквере и на близлежащих улицах снимали большинство сцен фильма "Распутин" (с Владимиром Машковым в главной роли). По мнению кино-создателей, данная локация лучше всего соответствует эпохе Российской империи начала ХХ века: отсутствие железных дверей, кодовых замков, асфальта, современных вывесок, асфальта, дорожных знаков, офисов и прочих примет нашего времени. В итоге даже дом на Гороховой улице, где жил загадочный старец, появляется в кадре намного реже, чем окрестности Никольского собора. Во время съемок здесь даже оцепляли сразу несколько улиц, чтобы современные петербуржцы не попадали в кадр.

Еще в сквере снимали эпизод фильма "Серебряные коньки": где главный герой приходит поговорить с отцом-фонарщиком, но видит другого человека на его месте и понимает, что отца, скорее всего, уже нет в живых. Очень драматичная сцена почти без слов, где все итак понятно, а на другой стороне реки светится под фонарями храм.

Зелень преобладает в этом местечке уже более двух с половиной веков. В 1759 году здесь под руководством знаменитого архитектора Саввы Чевакинского создали Церковный сад. В 1874 году его переименовали в Никольский городской сквер – по названию собора, расположенного в центре. Садовники высадили дубы, клены, березы, ясени, кусты сирени и акации. Сегодня все зеленые богатства продолжают цвести в теплый сезон, в жару здесь удобно прятаться под густой листвой и чувствовать себя словно в большом парке. Благодаря обилию растений, извилистым дорожкам, фонтанам и рекам вдоль сквера он – одно из любимых мест прогулок в округе.

"Бутылка" на острове Новая Голландия

Адрес: наб. Адмиралтейского канала, д. 2Т

Фото: Марина Матвеева-Мельник

Это здание необычной формы поучаствовало во многих советских фильмах, в том числе: "Шинель" по повести Гоголя, "День солнца и дождя" с Татьяной Пилецкой, "Вечный муж" (по Достоевскому). Из современного кино – "Питер FM" с Евгением Цыгановым, "Полторы комнаты" с Алисой Фрейндлих, "Крик тишины" про блокаду. В прошлом году здесь снимали эпизоды "Преступления и наказания" с Иваном Янковским в главной роли.

Трехэтажное здание в виде кольца с круглым внутренним двориком построили в 1830 году. Архитектор Штауберт взял за основу конструкцию тюрьмы в английском городе Осборн. Штауберт сначала называл свое сооружение башней, затем – бутылкой. По легенде, именно отсюда произошло выражение "лезть в бутылку" – то есть, горячиться, выходить из себя.

Много лет остров Новая Голландия был закрыт для горожан, а "Бутылка" (так ее и стали называть в народе) служила режимным объектом. Здесь располагалась Военно-морская исправительная тюрьма, где моряки отбывали наказание и одновременно осваивали новые профессии для жизни после заключения. Позднее "Бутылку" использовали для нужд морского ведомства, затем здание (как и весь остров) долго стояло в запустении.

В 2016 году Новую Голландию торжественно открыли для массового посещения после глобальной реставрации. Теперь это общественный парк, который бесплатно принимает гостей круглый год. В самой "Бутылке" восстановили кирпичную кладку, двери по оригинальным чертежам и ажурные чугунные перила, сделали изящные лифтовые подъемники в стиле ар-деко. Сейчас внутри находятся кафе, рестораны, магазины и общественные пространства. Во дворе установили круглую сцену, на которой летом проводят концерты и кинопоказы, а зимой организуют новогодний базар.

Дом в ожидании чуда

Адрес: наб. реки Мойки, д. 13

Фото: Марина Матвеева-Мельник

Этот красивый большой дом – один из героев фильма "В ожидании чуда". Ведь здесь располагалось рекламное агентство "Георгин", где работала главная героиня Майя – наивная и мечтательная девушка, которая одевается, как школьница, ест много сладкого и грезит найти свою любовь через романтичные письма (по сюжету любимой книги). Изгиб канала Грибоедова, где расположено здание, появляется в первых же кадрах, превращая облик современного мегаполиса в сказочный пейзаж. А еще Майя иногда поднималась на крышу дома, откуда открывался вид на весь Петербург – из самого его центра, ведь рядом Дворцовая площадь.

Здание историческое. Его построили в 1890 году и торжественно освятили в присутствии градоначальника, представителей столичных банков и городского управления. Дом сразу же приобрело руководство Первого Общества взаимного кредита за 205 000 рублей, и с тех пор здание используют для работы финансовых организаций. В разные годы менялись собственники, а с декабря 2013 года основным владельцем стало некоммерческое партнерство "РТС" (крупнейшая в России внебиржевая торговая площадка).

Дом в стиле эклектики изначально строили из несгораемого материала – ведь внутри хранится много денег (уже более века!). Фасад украшают герб нашего города, купол с цинковыми украшениями, изготовленный на заводе Сан-Галли, и женские фигуры, изображающие промышленность и торговлю. Это работы знаменитого скульптора Александра Опекушина (создателя памятника Пушкину в Москве). Над входом и воротами мы видим балконы, поддерживаемые крупными кариатидами. Лестницы внутри дома сделаны из серого гранита, а площадка – из террацевых мраморных плиток.

Главное фото: Piter.TV/Freepik