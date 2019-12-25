В Петербурге на 82-м году жизни умер актер Валерий Бочкин

О дате и месте прощания с артистом объявят позже.

В Петербурге 7 марта на 82-м году жизни скончался актер Валерий Бочкин. По информации Детского драматического театра "На Неве", о дате и месте прощания объявят позже.

Валерий Николаевич родился в 1944 году, в 1973-м он окончил ГИТИС. В 80-е годы играл в ленинградском Театре драмы и комедии, с 1987 года являлся артистом театра "На Неве".

Кроме того, актер известен по ролям в фильмах и сериалах "СМЕРШ: Легенда для предателя", "Военная разведка: Западный фронт", "Дорожный патруль", "Семья", "Улицы разбитых фонарей", а также "Бандитский Петербург".

В каждой своей роли Валерий Николаевич был убедительным и многогранным. Всех очаровывали его эмпатия, чувство юмора и душевная отзывчивость. Театр выражает глубокие соболезнования родным и близким артиста. Пресс-служба театра "На Неве"

Фото: пресс-служба театра "На Неве"