В РГПУ им. А. И. Герцена выразили соболезнования родным и близким дирижера Петра Гайдукова

В РГПУ им. А.И. Герцена Пётр Гайдуков исполнял обязанности старшего преподавателя кафедры хорового дирижирования института музыки, театра и хореографии.

Петербургский дирижер, старший преподаватель кафедры хорового дирижирования, хормейстер Большого хора Герценовского университета Петр Гайдуков трагически погиб в возрасте 34 лет. От лица преподавателей, сотрудников и учащихся РГПУ им. А.И. Герцена ректор университета Сергей Тарасов обратился с соболезнованиями семье и близким погибшего, отметив, что университет понес тяжёлую утрату.

Петр Вадимович был выдающимся мастером, яркой, творческой личностью, чей талант, преданность искусству и педагогическое мастерство оставили неизгладимый след в сердцах его учеников, коллег и всех, кому посчастливилось с ним работать и общаться. Его неожиданный уход — невосполнимая потеря для всей культурной и педагогической общественности, для нашего университета, где он делился своими знаниями и вдохновением. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким Петра Вадимовича. Память о его профессионализме и душевной щедрости навсегда останется в наших сердцах. Сергей Тарасов, ректор РГПУ им. А. И. Герцена

Пётр Гайдуков родился в Ленинграде в 1991 году. Своё профессиональное музыкальное образование он получил в Санкт-Петербургском музыкальном училище имени Н.А. Римского-Корсакова и Санкт-Петербургской государственной консерватории по специальности "Хоровое дирижирование". Он возглавлял Хор ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы имени Фёдора Козлова, совмещая дирижёрскую работу с деятельностью солиста-вокалиста. Гайдуков участвовал в престижных музыкальных мероприятиях, таких как фестивали "От авангарда до наших дней", "Петербургская музыкальная весна", "Звуковые пути", "Три века классического романса".

Фото: Санкт-Петербургская филармония им. Д. Д. Шостаковича