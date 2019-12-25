Петербургский дирижер Петр Гайдуков, снявшийся в клипе Shortparis, погиб в Карелии

Поиски вели волонтёры организации "ЛизаАлерт" совместно с членами общественной организации "Спас Северо-Запад".

В результате поисковых мероприятий в Карелии было обнаружено тело известного петербургского дирижёра Петра Гайдукова. Артист исчез 8 марта в Лахденпохском районе, отправившись кататься на лыжах в лесной массив. Поиски вели волонтёры организации "ЛизаАлерт" совместно с членами общественной организации "Спас Северо-Запад". В операции использовали аэролодку и два снегохода.

Сначала внимание спасателей привлекала территория, где, судя по последней информации, мужчина расстался со своим спутником. Однако, несмотря на приложенные усилия, спасти Петру Гайдукова не удалось, сообщает МОО "Спас Северо-запад"..

Пётр Гайдуков родился в 1991 году в Ленинграде. Получил музыкальное образование в колледже имени Н.А. Римского-Корсакова и консерватории Санкт-Петербурга. Он являлся художественным руководителем и дирижером хора ветеранов имени Ф.М. Козлова. Данила Холодков, участник группы Shortparis, сообщил, что Петр Гайдуков принял участие в съемках видеоклипа на композицию "Яблонный сад".

Ранее мы сообщили о том, что прощание с солистом Shortparis прошло в Петербурге 24 февраля.

Фото: Pxhere