Прощание с солистом Shortparis пройдет в Петербурге 24 февраля

Церемония начнётся в Феодоровском соборе в 11:00, а погребение состоится на Смоленском кладбище в 14:00.

Сегодня, 24 февраля, в Петербурге прощаются с Николаем Комагиным, лидером музыкальной группы Shortparis, ушедшим из жизни в 39-летнем возрасте. Церемония начнётся в Феодоровском соборе в 11:00, а погребение состоится на Смоленском кладбище в 14:00, согласно заявлению директора группы Марины Косухиной.

Комягин появился на свет в 1987 году в Новокузнецке, переехав в Петербург в 2010 году. Начиная с 2012 года, он стал лицом пост-поп-коллектива Shortparis, завоевавшего популярность своими необычными концертами и самобытностью визуального стиля.

Музыкант также проявлял себя в кинематографе, снявшись в картинах "Карамора" Данилы Козловского, "Лето" Кирилла Серебренникова и короткометражном фильме "Сложноподчинённое".

