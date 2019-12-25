  1. Главная
Солист петербургской группы Shortparis Николай Комягин ушел из жизни
Сегодня, 11:23
Солист петербургской группы Shortparis Николай Комягин ушел из жизни

По словам журналистки Ксении Собчак, музыканту стало плохо во время тренировки по боксу.

На 40-м году жизни 20 февраля умер солист группы Shortparis из Петербурга Николай Комягин. По словам журналистки Ксении Собчак, музыканту стало плохо во время тренировки по боксу – не выдержало сердце. 

Родился Николай в Новокузнецке, с 2010 года жил в Северной столице. В коллектив автор вступил в 2012 году. Последние несколько лет он находился за границей. 

Ранее мы рассказывали о том, что тренер по фигурному катанию Геннадий Аккерман умер в Петербурге на 72-м году жизни. За долгую карьеру он воспитал целую плеяду звезд мирового уровня. 

Фото: ВКонтакте / Shortparis (Sasha Ermdman) 

