Надежда Кадышева урегулировала спор с "Ледовым дворцом" без суда

Стороны заключили мировое соглашение по иску на 1,8 млн рублей.

В Санкт-Петербурге завершилось судебное разбирательство между "Ледовым дворцом" и театром "Золотое кольцо" Надежды Кадышевой. Стороны заключили мировое соглашение, которое утвердил арбитражный суд.

Спор длился почти 5 месяцев и касался требований на 1,8 млн рублей. Иск подало ОАО "Дворец спорта", управляющее площадкой на проспекте Пятилеток.

В сумму претензий входили 890 тысяч рублей неустойки по договору от 11.04.2025 и 932,5 тысяч рублей как неосновательное обогащение после концерта, прошедшего 26.07.2025.

Первое заседание состоялось 19.02, однако до рассмотрения дела по существу стороны не дошли. В ходе очередного заседания 14.04 они договорились урегулировать конфликт без дальнейших разбирательств.

Условия соглашения не раскрываются. Театр "Золотое кольцо" был основан в 2005 году. В настоящее время около 30% компании принадлежит Надежде Кадышевой, а основная доля передана ее сыну.

Фото: ВКонтакте / Григорий Кадышев