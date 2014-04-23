В Смольном сообщили о завершении подготовки к Международному форуму объединенных культур

Петербург готов к проведению Международного форума объединённых культур, который состоится в городе с 24 по 26 сентября. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов по итогам заседания организационного комитета, которое провела заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

В этом году Северная столица в двенадцатый раз станет центром культурного диалога и обмена опытом. Форум-2026 пройдет в рамках Года Петербургской культуры, когда город отмечает два знаковых юбилея: 120-летие со дня рождения академика Дмитрия Лихачёва и 120-летие со дня рождения композитора Дмитрия Шостаковича.

Тема форума — "Объединённые культуры — общие ценности" — особенно актуальна для многонационального Петербурга, где веками мирно сосуществуют представители разных народов и традиций. Оператором форума в 2026 году выступит Фонд Росконгресс при поддержке правительства РФ, Министерства культуры и правительства Петербурга. Это позволит применить лучшие практики организации международных мероприятий и сделать форум еще более масштабным и содержательным.

Напомним, что в прошлом году на XI Международном форуме объединённых культур Петербург посетили представители 69 стран.

