Смольный предоставит субсидии организаторам конгрессно-выставочных мероприятий

Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО) на проведение конгрессно-выставочных мероприятий в 2026 году. Как сообщили в пресс-службе Смольного, поддержка будет оказана по итогам конкурсного отбора.

Получить субсидии смогут организации, которые проводили или планируют проводить мероприятия в период с 1 июля 2025 года по 14 июня 2026 года. Финансовая помощь предназначена для компенсации части затрат. Прием документов и заявлений начнется 10 июля 2026 года, а с условиями конкурса можно будет ознакомиться на сайте Комитета по развитию туризма.

Мера направлена на продвижение Северной столицы как ведущего центра делового туризма. Такой формат путешествий способствует повышению инвестиционной привлекательности города и помогает сгладить сезонность, характерную для других видов туризма. Пиковыми периодами для выставок традиционно считаются месяцы с марта по май и с сентября по ноябрь

