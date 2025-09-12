Петербург принял 260 тысяч туристов за неделю каникул

За период с 31 марта по 5 апреля в Петербург приехали около 260 тысяч туристов, подтвердили городские власти.

Санкт-Петербург в период весенних школьных каникул вновь оказался в числе самых востребованных направлений для путешествий. С 31 марта по 5 апреля город посетили около 260 тысяч человек.

По данным вице-губернатора Бориса Пиотровского, за указанный промежуток времени туристический поток превысил 200 тысяч прибывших гостей, а общее число отдыхающих достигло примерно 260 тысяч. Он отметил, что этот показатель отражает высокий интерес к Северной столице в начале весеннего сезона.

Гости города в течение недели знакомились с архитектурными памятниками, музеями и культурными площадками, а также проводили время на прогулках по историческим улицам. Дополнительным фактором привлекательности стала благоприятная погода, которая позволила комфортно планировать экскурсии и отдых на открытом воздухе.

Традиционно период каникул считается одним из пиковых для внутреннего туризма, и текущие показатели подтверждают устойчивый спрос на поездки в Петербург.

