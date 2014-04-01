Минпросвещения опровергло данные о планах ввести второй обязательный иностранный язык в школах. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В СМИ появились данные о том, что второй иностранный язык в старших классах российских школ станет обязательным предметом для учеников. Сообщалось, что решение вступит в силу с сентября 2027 года.
В Минпросвещения подчеркнули, что эти сведения не соответствуют действительности. Также в ведомстве добавили, что этот предмет может изучаться по выбору обучающихся на основании заявления самих ребят либо их родителей и при наличии в образовательной организации необходимых условий.
Ранее биолог рассказал о правилах при встрече с самкой кабана с поросятами.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все