В ведомстве подчеркнули, что этот предмет может изучаться по выбору обучающихся.

Минпросвещения опровергло данные о планах ввести второй обязательный иностранный язык в школах. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В СМИ появились данные о том, что второй иностранный язык в старших классах российских школ станет обязательным предметом для учеников. Сообщалось, что решение вступит в силу с сентября 2027 года.

В Минпросвещения подчеркнули, что эти сведения не соответствуют действительности. Также в ведомстве добавили, что этот предмет может изучаться по выбору обучающихся на основании заявления самих ребят либо их родителей и при наличии в образовательной организации необходимых условий.

