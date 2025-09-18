Биолог рассказал о правилах при встрече с самкой кабана с поросятами

Биолог Дмитрий Сафонов рассказал о правилах при встрече с самкой кабана с поросятами. Его слова приводит телеканал "360".

Эксперт отметил, что самки кабанов всячески защищают свое потомство и могут атаковать даже без предупреждения. По его словам, в октябре во время гона взрослые самцы становятся агрессивными из-за борьбы за самку и могут атаковать человека без причины. Он подчеркнул, что самым опасным периодом считается весна-лето, когда рождаются поросята.

Сафонов заявил, что при встрече ни в коем случае нельзя приближаться к свинье и делать резкие движения. По его словам, любые такие действия животные воспринимают как сигнал нападения. Биолог посоветовал медленно, не поворачиваясь спиной, отойти назад от встретившихся кабанов, но не бежать. Он добавил, что у этих животных скорость выше, чем у человека. Если нападение неизбежно, то можно залезть на дерево и подождать, когда кабан уйдет.

