В Приморском крае спасли тюленя, съевшего пакетик с краской. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на девушку, которая обнаружила животное на берегу.

Инцидент произошел в бухте Триозерье. По словам девушки, она сначала подумала, что самка тюленя просто греется, но затем поняла, что с ней что-то не так. Сообщается, что животное наелось краской.

Тюлениху доставили в реабилитационный центр, где ее организм обработали силикагелем. После выздоровления ее выпустят на волю. Сообщается, что в центре часто сталкиваются с такими ситуациями, а тюлениха могла принять пакетик с краской за медузу.

