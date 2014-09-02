В Ростове отец чемпиона России по бодибилдингу спас девушку от избиения. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на сына потерпевшего.

Инцидент произошел на улице Суворовской. Мужчина шел на работу и услышал женский крик. Он увидел, как неизвестный избивает потерпевшую ногами, а также тащит ее за волосы. Мужчина оттолкнул нападавшего, а тот в ответ достал нож.

В результате драки мужчина получил ранения спины и рук. Злоумышленник также хотел ударить его ножом в шею, но в ситуацию вмешался водитель автобуса. В итоге тот сбежал с ножом

Ранее мы сообщали, что в Башкирии мужчина разбил украденный системный блок.

