В Башкирии мужчина разбил украденный системный блок. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на историк в правоохранительных органах республике.
Инцидент произошел в городе Стерлитамаке. Сообщается, что мужчина попытался ночью украсть системный блок из компьютерного клуба. Он вошел в помещение и вынес оттуда устройство.
Спускаясь по лестнице, мужчина подскользнулся и упал, выронив блок. Устройство разбилось, однако злоумышленник все равно забрал его. Полиция ищет грабителя.
Видео: 360.ru
