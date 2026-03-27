Сегодня, 9:14
В Башкирии мужчина разбил украденный системный блок

В Башкирии мужчина разбил украденный системный блок. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на историк в правоохранительных органах республике.

Инцидент произошел в городе Стерлитамаке. Сообщается, что мужчина попытался ночью украсть системный блок из компьютерного клуба. Он вошел в помещение и вынес оттуда устройство.

Спускаясь по лестнице, мужчина подскользнулся и упал, выронив блок. Устройство разбилось, однако злоумышленник все равно забрал его. Полиция ищет грабителя.

Видео: 360.ru

